Quénia: Presidente insta oposição ao diálogo

William Ruto pediu aos opositores do seu Governo para dar uma chance ao diálogo depois que o líder da oposição voltou a convocar protestos contra reformas eleitorais e o custo de vida no Quénia.

O Presidente do Quénia, William Ruto, pediu neste domingo (16.04) à oposição para dar uma oportunidade ao diálogo com o Governo, enquanto o seu principal adversário instava os seus seguidores a protestar novamente contra as reformas eleitorais e o elevado custo de vida no país.

Milhares de pessoas participaram em três dias de protestos ao longo de duas semanas no final de março, período que foi marcado por confrontos entre os manifestantes e a polícia. Os protestos provêm em parte de acusações de fraude nas eleições presidenciais de agosto do ano passado, nas quais Ruto venceu por pouco Raila Odinga.

Na quinta-feira passada (13.04), Odinga disse que a oposição retomaria os protestos após o fim do mês de jejum muçulmano do Ramadão, para coincidir com o diálogo com o Governo.

O Quénia assistiu a protestos violentos no final de março Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Apelo do Presidente

A coligação governamental de Ruto disse que a votação foi justa, defendeu a sua política económica e apelou ao fim dos protestos, dizendo que lançaram dúvidas sobre a sinceridade da oposição em participar nas conversações.

"Porque não procuramos o que nós líderes queremos sem caos, sem destruição de propriedade, para que possamos atender às exigências dos cidadãos, enquanto discutimos o que queremos?", disse Ruto.

A aliança Azimio La Umoja (Declaração de Unidade) de Odinga e a aliança Kenya Kwanza (Quénia primeiro) de Ruto discordam sobre o conteúdo das conversações e quem deve dirigi-las.

Raila Odinga quer que conversações com o Governo inclua mais atores Foto: Thomas Mukoya/REUTERS

Ruto quer que as conversações envolvam apenas políticos e discutam apenas a seleção dos funcionários eleitorais.

Odinga defende que outros atores devem participar e que as conversações devem também rever as eleições de 2022 e discutir medidas para abordar o custo de vida.

Diálogo começa na terça-feira

As conversações deverão começar na próxima terça-feira (19.04), disse no sábado o líder da maioria do Senado, Aaron Cheruiyot.

Em finais de março, Odinga suspendeu os protestos após um apelo de Ruto, mas repetiu o seu apelo a protestos num comício em Nairobi, no domingo.

"Se não tivermos notícias de Ruto na próxima semana, quando o Ramadão terminar, vamos voltar às ruas", disse.