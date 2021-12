Meio Ambiente

Quénia: Polícias para cuidar das tartarugas bebés

As praias do Quénia são áreas de nidificação para uma variedade de tartarugas em perigo de extinção. Mas uma organização local está a ajudar a patrulhar doze quilómetros de costa em cooperação com o Serviço de Vida Selvagem do Quénia.