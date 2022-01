Internacional

Quénia: Plantação de banana garante sustento de famílias

O condado de Taita-Taveta, no Quénia, é conhecido por produzir alimentos para outros condados vizinhos no sul do país. O cultivo da banana tornou-se um negócio que garante o sustento de várias famílias da região e aumenta o fluxo de comércio na fronteira com a Tanzânia.