Quénia: O tambor desaparecido do Pokomo

O tambor sagrado Ngadji da comunidade Pokomo no Quénia foi roubado por oficiais coloniais britânicos há mais de 100 anos e é hoje mantido num armazém no Museu Britânico de Londres. É apenas um dos milhares de artefactos que são agora guardados em museus no ocidente. Mas ninguém sabe o número exato de objetos em falta, ou onde estão hoje em dia.