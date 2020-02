Quénia: Morre o ex-Presidente Daniel arap Moi

Daniel arap Moi, que governou o Quénia com mão de ferro durante 24 anos e foi o segundo Presidente do país, morreu aos 95 anos, informou o gabinete do Presidente Uhuru Kenyatta.

Moi esteve no cargo de 1978 a 2002, uma época marcada pela centralização do poder, corrupção e alegações de abuso dos direitos humanos. A ex-colónia britânica foi um Estado de partido único durante grande parte do seu Governo.

Apelidado de ditador pelos críticos, Moi foi fortemente apoiado por muitos quenianos e era visto como uma figura de união quando assumiu o poder em 1978, na sequência da morte do Presidente Jomo Kenyatta.

Regime de partido único

Em 1982, o Governo de Moi alterou a Constituição para impor um regime de partido único. No final do ano, o exército pôs fim a uma tentativa de golpe de Estado liderada por membros da oposição e alguns oficiais da força aérea. Pelo menos 159 pessoas morreram.

Um relatório da comissão governamental Verdade Justiça e Reconciliação queniana, que avaliou a administração de Moi, concluiu que o regime deteve e torturou sistematicamente ativistas políticos opositores.

A mesma comissão verificou também a ocorrência de detenções ilegais e homicídios, incluindo o assassínio de um ministro dos Negócios Estrangeiros Robert Ouko.

Uhuru Kenyatta e Daniel arap Moi, quando deixou o poder em 2002

"O [sistema] judiciário tornou-se cúmplice na manutenção das violações, enquanto o parlamento foi transformado num fantoche controlado pela mão pesada do executivo", indicou o mesmo documento.

A corrupção, especialmente na distribuição ilegal de terras, estendeu-se a todas as esferas da administração, enquanto o poder político estava concentrada nas mãos de alguns, acrescentou.

Saída do poder em 2002

Em 1991, Moi cedeu à pressão interna, e também ocidental, e às exigências para a criação de um sistema político multipartidário, devido à pressão interna. No mesmo ano, a polícia matou mais de 20 pessoas numa manifestação.

As eleições multipartidárias de 1992 e 1997 foram marcadas pela violência política e étnica.

Quando Moi deixou o poder em 2002, a economia do Quénia, um dos países mais desenvolvidos da África Oriental, apresentava resultados negativos devido à corrupção.

Frequentemente, o antigo Presidente queniano acusou o Ocidente pelas dificuldades económicas sentidas pela população durante o seu mandato.

Os quenianos aprovaram uma nova Constituição, que entrou em vigor em 2010, com mecanismos para impedir um culto da personalidade.