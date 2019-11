Quénia: Deslizamentos e inundações deixam 34 mortos

O secretário do Ministério do Interior, Fred Matiangi, disse que 17 pessoas morreram num deslizamento de terra na aldeia de Takmal, enquanto outras 12 perderam a vida em deslizamentos de terra nas aldeias de Parua e Tapach, no condado de West Pokot.

"Doze corpos foram recuperados, e uma busca por mais está em andamento”, explicou o comissário de West Pokot, Apollo Okello, acrescentando que outras cinco pessoas morreram quando o carro em que estavam foi arrastado na estrada entre Kitale e Lodwar, depois de dois rios terem transbordado.

Okello disse ainda que duas crianças foram retiradas vivas dos destroços esmagados de suas casas cobertas de lama.

"Elas foram levadas para o hospital", concluiu.

Fred Matiangi disse ainda que o Governo enviou helicópteros militares e policiais para ajudar as pessoas afectadas pelas inundações, mas a dimensão da catástrofe ainda não está clara.

"Embora os esforços de resgate e recuperação continuem a ser a prioridade, uma avaliação da extensão dos danos causados continua a ser um desafio, devido a condições climáticas adversas", disse ele.

"Toda a aldeia corre o risco de ser dizimada pelas inundações", acrescentou o governador do condado, John Lonyangapuo.

Lonyangapuo acrescentou ainda que mais de 500 veículos encontram-se presos em estradas danificadas pelos deslizamentos de terra.

Chuva intensa na afeta África Oriental

Mais de um milhão de pessoas na África Oriental foram afetadas por inundações depois de chuvas mais intensas que o normal.

O Comitê Internacional de Resgate informou este mês que muitas pessoas estavam a se recuperar de uma seca severa. Agora, chove em partes da Somália, onde milhares ficaram desalojados, e do Sudão do Sul, onde cidades inteiras ficaram submersas. Tambüem foram registadas mortes na Etiópia e na Tanzânia. No Quénia, estão previstas chuvas para mais quatro a seis mais semanas.

Estas últimas mortes no Quénia elevam para 55 o número de pessoas que morreram num mês e meio devido a causas relacionadas com inundações.

As chuvas torrenciais são incomuns nesta época do ano.