Quénia: A luta de Jane Waithera contra o estigma do albinismo

A mãe de Jane Waithera abandonou-a por causa do seu albinismo. Mas o talento, a inteligência e a determinação de Jane tornaram-na uma mulher de negócios, escritora e ativista. Hoje é a mais conhecida defensora das pessoas com albinismo no Quénia.