Qatar acusa ativista queniano de espalhar desinformação

Malcolm Bidali, que escreve sob o seu pseudónimo Noah, foi preso a 5 de maio por violação das leis de segurança do Qatar, de acordo com um funcionário do Qatar. Grupos de direitos manifestaram a sua preocupação de que a sua detenção, a 4 de maio, possa ser uma represália ao trabalho em prol dos direitos humanos.

"O sr. Bidali foi formalmente acusado de infrações relacionadas com pagamentos recebidos por um agente estrangeiro pela criação e distribuição de desinformação no Estado do Qatar", disse o gabinete de comunicação do Governo numa declaração no sábado (29.05), sem dar mais detalhes.

Ainda segundo o gabinete, o caso foi transferido para o Ministério Público após uma investigação exaustiva e que Bidali estava "a receber aconselhamento jurídico e representação antes da data do julgamento, que ainda não foi fixada".

Direitos humanos

Grupos de direitos, incluindo a Amnistia Internacional, divulgaram numa declaração conjunta na sexta-feira (28.05) que Bidali, um segurança e blogueiro, teria dito à sua mãe, numa chamada telefónica de 20 de maio, que estava detido na solitária e que não tinha acesso a um advogado.

O Comité Nacional dos Direitos Humanos oficial do Qatar (NHRC) informou que as autoridades deram acesso sem restrições a Bidali e que "ele estava a ser tratado adequadamente".

O NHRC acrescentou que pessoal da Embaixada do Quénia visitou o ativista e que ele teve contatos com a sua família e com a Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Uma semana antes de ser preso, Bidali fez uma apresentação a um grande grupo de organizações da sociedade civil e sindicatos sobre a sua experiência de trabalho no Qatar, segundo a declaração divulgada anteriormente por grupos de direitos humanos.

"Não há provas de que esteja a ser detido por qualquer outra coisa que não seja o seu trabalho legítimo em matéria de direitos humanos, por exercer a sua liberdade de expressão e por ter dado destaque ao tratamento dado pelo Qatar aos trabalhadores migrantes", escreveram as organizações.

Bidali trabalhava 12 horas por dia como guarda de segurança. No seu tempo livre, escrevia sobre as suas experiências como guarda, incluindo a tentativa de melhorar as suas acomodações de trabalhador e os desafios da vida como migrante.