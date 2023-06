Putin recebe líderes africanos para falar de paz na Ucrânia

Presidente russo vai receber líderes de África em São Petersburgo, no sábado (17.06), para discutir "a iniciativa africana para a solução pacífica do conflito ucraniano". Na véspera, delegação africana estará na Ucrânia.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai receber no sábado uma delegação de países africanos para abordar sua iniciativa de paz na Ucrânia, confirmou esta quarta-feira (14.06) o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov.

"No sábado terá lugar uma reunião internacional muito importante: o Presidente da Rússia receberá em São Petersburgo uma delegação de Estados africanos para discutir a iniciativa africana para a solução pacífica do conflito ucraniano", disse Ushakov.

O assessor acrescentou que, antes do encontro com Putin, os líderes africanos vão reunir-se na sexta-feira, em Kiev, com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Depois, acrescentou, terão uma "conversa detalhada" com o chefe do Kremlin.

O dilema da África do Sul

O encontro com Putin contará com a presença do presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa; o chefe das Comores e atual presidente da União Africana (UA), Azali Assoumani, e os primeiros-ministros do Egito, Moustafa Madbouly; Senegal, Macky Sall; Uganda, Yoweri Museveni; Congo, Denis Sassou Nguesso e Zâmbia, Hakainde Hichilema.

Putin disse na terça-feira que consultaria os líderes africanos sobre o abandono do acordo de cereais do Mar Negro negociado pela Turquia e pela ONU, que expira em meados de julho.

Apesar de ter realizado em fevereiro manobras navais conjuntas com Rússia e China, a África do Sul assegurou desde o início da guerra que é neutra neste conflito.

O Kremlin afirmou esta quarta-feira que ainda não está claro "como é que o lado sul-africano pretende pôr em prática a decisão ilegal do Tribunal Penal Internacional", que ordenou a detenção de Putin, antes da próxima cimeira do Grupo Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) no país africano.