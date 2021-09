Putin diz que resultado dos EUA no Afeganistão foi "zero" ou mesmo "negativo"

O Presidente russo Vladimir Putin criticou o envolvimento dos Estados Unidos no Afeganistão, dizendo que presença militar de 20 anos no país foi de resultado "zero".

Putin disse esta quarta-feira (01.09) que, durante 20 anos, os militares americanos no Afeganistão "estavam a tentar civilizar as pessoas que lá vivem, introduzir as suas normas e padrões de vida no sentido mais lato da palavra, incluindo a organização política da sociedade".

Para o Presidente da Rússia, o resultado da intervenção "é pura tragédia e pura perda, tanto para aqueles que estavam a fazer isso, os EUA, como para as pessoas que vivem no Afeganistão. Um resultado zero, se não negativo", disse Putin.

Talibãs controlam aeroporto de Cabul

O presidente russo acrescentou que "é impossível impor algo de fora" e que "se alguém faz algo a alguém, deve recorrer à história, à cultura, à vida, à filosofia destas pessoas no sentido mais lato da palavra. Devem tratar as suas tradições com respeito".

Moscovo investiu 10 anos numa guerra no Afeganistão, que terminou com a retirada das tropas soviéticas em 1989. Nos últimos anos, o Governo russo fez uma espécie de regresso diplomático ao país, como mediador.