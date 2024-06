PRS da Guiné-Bissau marca congresso extraordinário

O presidente interino do Partido da Renovação Social (PRS), da Guiné-Bissau, Fernando Dias, vai convocar um congresso extraordinário para o próximo dia 28 "para acabar com as exigências" de militantes que o contestam.

O grupo, denominado "Os Inconformados", tem exigido a realização de um congresso extraordinário "para eleger um novo presidente" do PRS, dirigido de forma interina desde fevereiro de 2023, após a morte do líder eleito, Alberto Nambeia.

O grupo, que conta com vários dirigentes do PRS e liderado pelo atual ministro das Finanças, Ilídio Vieira Té, marcou para o próximo dia 29 a realização de um congresso extraordinário para a escolha do novo presidente do partido.

No sábado (22.06), numa reunião do Conselho Nacional (órgão máximo entre congressos) a ala do partido fiel a Fernando Dias disse ter juntado 450 dos 615 membros daquele órgão. Entre as deliberações que devem ser aprovadas na reunião, que decorre num hotel de Bissau, Fernando Dias adiantou que vai convocar "um congresso extraordinário, conforme os estatutos", para o dia 28 de junho.

"Ficou provado aqui, nesta reunião do Conselho Nacional, que a maioria está do nosso lado", afirmou Fernando Dias, desafiando "Os Inconformados" a provar, através de nome e número de cartão, que militantes é que estão do seu lado.

Antigo ministro da Administração Territorial e Poder Local, Fernando Dias disse compreender "a guerra contra o partido" por parte de "Os Inconformados", que disse ser "por encomenda do Presidente Sissoco Embaló".

De acordo com Dias, aquele grupo pretende levar o PRS "a apoiar Sissoco Embaló para um segundo mandato" presidencial, em eleições, ainda sem data marcada.

"O PRS não vai ao reboque de ninguém e o partido nunca será vendido", repetiu o líder do PRS no discurso de abertura da reunião do Conselho Nacional.

A reunião teve como convidado de honra, o ex-primeiro-ministro guineense, Nuno Nabiam, presidente do APU- PDGN (Assembleia do Povo Unido- Partido Democrático da Guiné-Bissau), também desavindo com Sissoco Embaló.

Nabiam retirou recentemente o apoio ao chefe de Estado e ordenou a saída do Governo de Iniciativa Presidencial dos membros do seu partido.

Na intervenção que fez na reunião do PRS, o antigo primeiro-ministro prometeu "para os próximos dias" fazer um pronunciamento sobre a situação do país e as razões da sua desavença com o Presidente guineense.

Fonte do Conselho Nacional do PRS adiantou aos jornalistas que entre pontos da resolução a ser aprovada na reunião de hoje estará a exortação de saída do Governo de dirigentes e membros do partido.