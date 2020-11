Protestos eclodem no Brasil, após morte de homem negro num supermercado Carrefour

A morte de João Alberto, um homem negro de 40 anos, num supermercado Cerrefour no Brasil na noite desta quinta-feira (19.11), gerou protestos em várias cidades brasileiras.

O incidente ocorreu quando uma funcionária do estabelecimento chamou um dos seguranças no local, depois que o mesmo homem ameaçou atacá-la. A informação foi avançada pelos média locais, a citar a polícia do Estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Nas redes sociais, imagens circularam a mostrar a violência fatal e também homenagens feitas à vítima, identificada pelos média locais por seu pai como João Alberto Silveira Freitas.

O site brasileiro de notícias G1 informou, posteriormente, que uma análise indica que a causa da morte possa ser asfixia.

Em nota, nesta sexta-feira (20.11), a unidade local do grupo francês Carrefour SA disse que lamenta profundamente o que chamou de "morte brutal" e disse que "imediatamente, tomará medidas para garantir que aqueles responsáveis ​​sejam punidos legalmente".

"Empresa de segurança"

Jovem segura cartaz, com crítica ao estabelecimento Carrefour.

O grupo francês de supermercados disse ainda que iria rescindir o contrato com a empresa de segurança, demitir o funcionário responsável pela loja no momento de o incidente, e fechar o estabeleciento, como um ato de respeito.

Numa série de mensagens veiculadas pela rede social Twitter, nesta sexta-feira (20.11) à noite, o Presidente e CEO do Carrefour, Alexandre Bompard, disse que o as imagens postadas nas redes sociais eram "insuportáveis".

"Medidas internas foram imediatamente implementadas pelo grupo Carrefour Brasil, notadamente em relação à empresa de segurança envolvida [...]. Meus valores e os valores do Carrefour não permitem racismo e violência", disse.

O mesmo pediu uma revisão do treinamento de subcontratados para segurança, em termos de diversidade, tolerância e valores.

"Pedi às equipas do Carrefour Brasil para plenamente cooperarem com as autoridades judiciais a fim de chegarmos ao cerne desta ação odiosa", acrescentou.

Protestos

Para expressar seu repúdio ao homícidio, grupos de manifestantes saíram às ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre.

Na cidade brasileira de Porto Alegre, sul do país, manifestantes distribuíraam, na tarde desta sexta-feira (20.11), adesivos com o logotipo do Carrefour manchado de sangue e pediram boicote ao grupo de supermercados. Durante o ato, os manifestantes também ergueram uma faixa onde podia-se ler "Black Lives Matter", e sinais clamando por justiça para "Beto", como a vítima foi chamada.

Entretanto, os protestos se tornaram violentos na noite de sexta-feira (20.11), quando os manifestantes quebraram janelas e veículos de entrega na área de estacionamento do supermercado. Uma testemunha da agência de notícias Reuters relatou que a polícia atirou gás lacrimogéneo contra os manifestantes.

Em São Paulo, dezenas de manifestantes quebraram as janelas da frente de um estabelecimento Carrefour. Foram atiradas pedras, e as portas da frente arrancadas, o prédio também foi invadido. Os manifestantes derramaram produtos nos corredores.

No Rio de Janeiro, cerca de 200 manifestantes reuniram-sa em frente a um estabelecimento do grupo francês.

Uma data célebre, o dia 20 de novembro é homenageado em várias partes do Brasil como o "Dia da Consciência Negra", mas este ano ficou manchado pelo ocorrido em Porto Alegre.

Muitos críticos afirmam que o Brasil não é uma harmoniosa 'democracia racial', como acredita-se.

O Presidente Jair Bolsonaro, de extrema direita, nega que haja racismo no país. Porém, os efeitos sócioeconómicos da escravidão dos negros africanos, abolida em 1899, ainda mostram-se evidentes.

Os negros brasileiros têm quase três vezes mais chances de serem vítimas de homicídio, segundo dados do Governo, de 2019.

