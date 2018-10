Protestos da RENAMO em Chimoio terminam em violência  

Eleições autárquicas em Moçambique de norte a sul

Avaliação parcial das autoridades

Para a polícia, o processo eleitoral está a decorrer dentro da normalidade em todas as autarquias. A CNE diz que decorre com serenidade e harmonia. A missão de observação eleitoral Sala da Paz afirma ser preciso corrigir "pequenos incidentes" e ilícitos eleitorais que têm estado a ocorrer. O STAE garante que as urnas só vão encerrar quando for atendido o último eleitor que estiver na fila.

Autoria: Cristiane Vieira Teixeira