Protesto no sábado: União dos Mototaxistas de Angola recua

A União dos Mototaxistas de Angola cancelou a sua participação num protesto previsto para sábado contra as restrições à circulação em Luanda. A decisão foi tomada após um encontro com o Governo, disse a associação à DW.

A União dos Mototaxistas de Angola (UMA) já não vai participar na manifestação agendada para sábado (16.09) para contestar as recentes medidas restritivas de circulação anunciadas pelo governo provincial de Luanda.

A UMA anunciou a manifestação na segunda-feira. Mas segundo o presidente da associação, Augusto Mateus, houve, entretanto, alguns recuos do governo nesta matéria.

"Ainda que não tenhamos convencido o governo a aceitar a nulidade desta medida, há questões que não serão completamente realizadas como o governo adiantou. Daí que, da parte da associação UMA, fica cancelada a marcha de sábado", adiantou Augusto Mateus esta noite, em declarações à DW África.

Esta quarta-feira, houve uma reunião de emergência entre o governo provincial de Luanda e várias associações da classe, que contestam as restrições à circulação de veículos ciclomotores, motociclos, triciclos, quadriciclos e camiões nas principais artérias da província. O governo justificou as medidas com a elevada taxa de acidentes e mortes.

Três meses sem as novas medidas

A Federação das Associações de Transportes de Luanda, em representação das várias associações, disse que entregou ao governo, esta manhã, uma petição a pedir a nulidade das restrições.

Para já, as medidas foram suspensas por 90 dias, enquanto decorrem as negociações entre o governo e classe.

Bento Rafael, presidente da Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola (Amotrang), garante que, para já, e enquanto o governo estiver aberto a dialogar, a realização de greves não está a ser equacionada.

"Esses 90 dias é um período em que podemos introduzir propostas no sentido de encontrar a melhor saída possível" para esta situação, disse Bento Rafael à DW África.

Uma das propostas da Amotrang é dividir os mototaxistas em classes, distribuindo-os por áreas distintas na província de Luanda.