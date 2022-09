MEDIATECA

Projeto resgata jovens das ruas de Maputo para a escola

Ajudar o próximo, formar boas pessoas, incentivar o gosto pela escola e tornar um mundo cada vez melhor são as palavras de ordem de Catarina Sive, uma jovem professora e estudante de Matemática, de 25 anos, que criou o projeto "No Semáforo Se Aprende". O objetivo é resgatar crianças e jovens das ruas de Maputo para a escola através do ensino.