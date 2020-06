Profissionais da saúde moçambicanos agastados com as condições de trabalho

Profissionais da saúde que estão na linha de frente no combate à doença Covid-19 no distrito de Changara, na província central de Tete, em Nampula, ameaçam em desencadear uma greve de protesto contra as condições precárias de trabalho.

"Somos obrigados a lavar as máscaras. Usamos uma máscara durante um mês. Normalmente, a gente requisita ao responsável do armazém, mas agora ele diz que já não há máscaras. Nós estamos a pedir socorro porque não temos como recorrer às instâncias maiores", afirmou uma técnica de saúde que pediu o anonimato.

A mesma profissional realçou que os empresários da região providenciaram apoio e suporte técnico aos trabalhadores que estão envolvidos no rastreio da doença, recolha de amostras, entre outras funções. Mas o material não chegou aos hospitais, acusa.

"Temos documentos a dizer que entrou um determinado valor destinado à formação dos profissionais e para is seus subsídios. Mas os fundos não foram investidos nestas atividades", lamentou.

Empregados da autarquia de Chimoio doaram metade dos seus salários para combater o vírus.

Autoridades prometem ajuda

A DW África tentou, sem sucesso, ouvir o diretor provincial da Saúde de Tete, que, no entanto, prometeu pronunciar-se oportunamente. O distrito de Changara contabiliza cinco dos 17 casos do novo coronavírus da província de Tete.

Na passada sexta-feira (12.06), o secretário do Estado da Nampula, Mety Gondola, inaugurou, no Hospital Central de Nampula, uma cabine de coleta de amostras para a testagem do novo coronavírus. Na ocasião garantiu que o governo provincial vai continuar a apoiar os quadros da saúde. "Os nossos serventes, enfermeiros e médicos estão em contato direto com a população e estão sempre em alto risco". Iniciativas como estas contribuem para minimizar a exposição ao risco dos profissionais da saúde, acrescentou o secretário.

Precariedade aumenta risco de contágio

A UNICEF e a União Europeia enviaram material de proteção para Moçambique

A precariedade de condições de trabalho pode estar a contribuir para a a contaminação dos profissionais de saúde com o novo coronavírus. Na província de Nampula, no norte de Moçambique, foram infetados pelo menos 13 profissionais, entre enfermeiros, médicos e outros quadros de apoio. Todos são colaboradores do Hospital Central de Nampula.

Bainabo Sahal, diretora clínica do Hospital Central de Nampula confirma os contágios, nas assegura que profissionais estão sob controlo das autoridades sanitárias. "Nós atualmente não temos nenhum profissional sintomático, todos são assintomáticos. Mas estão em quarentena domiciliária e até agora estão a ter seguimento como deve ser com os colegas. Fazemos visitas, e depois de 14 dias vão ser novamente testados", disse Sahal.

De acordo com a última atualização de dados, na terça-feira (17.06), a província de Nampula conta com 204 casos confirmados de infeção e três óbitos. Um dia antes, o Presidente da República, Filipe Nyusi, anunciou a criação de um subsídio de risco para os profissionais da Saúde envolvidos na luta contra o novo coronavírus.