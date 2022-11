MEDIATECA

Produzir energia limpa a partir de cascas de amendoimProduzir energia limpa a partir de cascas de amendoim

Os amendoins são um alimento essencial e abundante no Senegal. Investigadores dizem estar confiantes de que podem utilizar as suas cascas para gerar e armazenar energia. O sucesso desta abriria portas à reciclagem de resíduos naturais e ao desenvolvimento de uma fonte de energia limpa no país.