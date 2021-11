Prisão é o o ato de prender ou capturar alguém que cometeu um crime ou que é suspeito de o ter cometido. Por outro lado, prisão é também o local onde o detido está preso.

À luz do direito penal, e em consonância com a maioria dos sistemas jurídicos, há dois tipos de prisão: a detenção, mais leve, e que se refere a crimes menores ou suspeitas de crime; e a reclusão, relacionada com crimes mais graves que envolvem sentenças com pena de prisão. A prisão, geralmente, é temporária, embora em alguns países ou estados exista prisão perpétua. A prisão ou cadeia pode ser ainda o local onde se cumpre uma pena de detenção. Em sentido figurado, prisão pode ser ainda qualquer coisa que restrinja a liberdade.