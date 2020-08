Princesa Yennenga: Ancestral do povo muçulmano do Burkina Faso

Nascimento: Os historiadores não parecem concordar sobre a data exata do nascimento da princesa Yennenga. No entanto, muitos acreditam que ela tenha nascido algures entre os séculos XI e XV. Yennenga era a filha favorita do rei Naba Nedega, que governou o Dagomba, onde é o atual Gana.

O que há de tão particular na princesa Yennenga?

De acordo com a tradição oral, o cavalo era o animal favorito da princesa desde a sua adolescência. Após várias tentativas, Yennenga conseguiu convencer o seu pai a deixá-la montar. Este era um privilégio reservado apenas aos homens do reino. A princesa provou então que não era só apenas uma brilhante cavaleira, mas também uma formidável guerreira, tendo combatido lado a lado com o pai em várias batalhas.

Mais tarde, e depois de várias desavenças com o pai, Yennenga fugiu na companhia do seu cavalo. Conheceu um caçador de elefantes, pelo qual se apaixonou e tiveram um filho. Deram-lhe o nome "Ouédraogo" (que significa cavalo) em homenagem ao cavalo que tornou possível esta história de amor. Os Ouédraogo são os antepassados do povo Mossi, o maior grupo étnico do Burkina Faso.

Anos depois, e com o intuito de fazer as pazes com o pai, Yennenga enviou o filho para Gambaga. No início, o Rei ficou furioso, mas depois aceitou o pedido de desculpas da filha.

Quando deixou o reino do avô, Ouédraogo recebeu muitos presentes e foi escoltado por um grupo de guerreiros até à casa dos seus pais. O príncipe e os seus guerreiros fundaram a aldeia de Morosi, local de nascimento do reino e do povo Mossi.

Controvérsia sobre a sua história

O momento em que Yennenga se perdeu no mato permanece enigmático - existem várias versões diferentes do que aconteceu. A mais famosa é a que alega que a princesa fugiu, porque o pai não a deixava casar. E durante a viagem terá conhecido este homem, que se tornou pai do seu filho. Algumas fontes identificam-no como um caçador de elefantes do Mali - o que poderia explicar porque é que o povo muçulmano é de origem maliense.

Legado: Entre os muitos artistas burquinenses que prestaram homenagem à princesa encontra-se Yili Nooma. Para ela, Yennenga era "uma mulher corajosa e destemida, uma amazona, uma guerreira que nós, como mulheres, admiramos." A escolha do nome da princesa para o seu primeiro álbum foi "uma forma de dizer que somos a Yennenga de hoje".

O legado de Yennenga está também a ser mantido vivo através do "Cavalo de Ouro de Yennenga", o troféu da bienal do festival de cinema africano (FESPACO). A 15 quilómetros da capital, uma nova cidade verde e sustentável chamada Yennenga está a surgir, assim como o ASFA Yennenga, um clube da primeira divisão do campeonato de futebol do país. A alcunha da equipa nacional de futebol do Burkina Faso, os "Stallions" (os cavalos), é igualmente uma homenagem ao animal favorito da princesa.

O parecer científico sobre este artigo foi dado pelos historiadores Lily Mafela, Ph.D., professor Doulaye Konaté e professor Christopher Ogbogbo. O projeto "Raízes Africanas" é financiado pela Fundação Gerda Henkel.