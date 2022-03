Primeiro-ministro são-tomense visita Cabo Verde

O primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, inicia na segunda-feira (28.03) uma visita oficial a Cabo Verde, anunciou o Governo cabo-verdiano.

Num comunicado, divulgado esta sexta-feira (25.03), o executivo liderado por Ulisses Correia e Silva, refere que a visita do homólogo são-tomense, acompanhado de três ministros, vai decorrer de 28 a 30 de março e surge no "quadro do reforço e aprofundamento dos laços históricos" entre os dois povos.

"A presente visita vem na sequência da visita oficial do chefe do Governo de Cabo Verde a São Tomé e Príncipe, em setembro de 2021, constituindo um dos marcos indeléveis na construção da já anunciada parceria estratégica que ambos os Estados pretendem erigir, assente num passado histórico comum e num diálogo político renovado de amizade, bem como numa parceria económica e empresarial mutuamente vantajosa", lê-se no comunicado.

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde

Para segunda-feira está prevista uma reunião entre os primeiros-ministros dos dois países, no Palácio do Governo, na Praia, seguida da assinatura de documentos finais da comissão mista e de uma conferência de imprensa conjunta.

Durante a visita, Jorge Bom Jesus vai ainda deslocar-se à ilha do Sal e manterá um encontro com a comunidade são-tomense residente na Praia, além de visitar o Presidente da República, José Maria Neves, e o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia.

A comitiva do chefe do Governo de São Tomé e Príncipe integra, entre outros elementos, os ministros dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades, Edite Ramos da Costa, da Presidência do Conselho de Ministros, Novas Tecnologias e Assuntos Parlamentares, Wuando Borges Castro de Andrade, e da Educação e Ensino Destinatário, Julieta Isidro Rodrigues.

O parlamento cabo-verdiano ratificou esta semana, por unanimidade, o acordo com São Tomé e Príncipe para isenção recíproca de vistos em passaportes, para períodos de até 60 dias por entrada, assinado em julho de 2019 pelos dois governos.

Segundo dados do Governo de São Tomé e Príncipe, dos cerca de 220 mil habitantes do país, 40 mil são de origem cabo-verdiana.