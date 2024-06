Primeiro-ministro Modi clama vitória nas eleições na Índia

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, reivindicou a vitória do seu partido e aliados nas eleições gerais, mas com uma maioria parlamentar reduzida. A oposição considera que foi "castigo".

A Índia confiou na coligação no poder "pela terceira vez consecutiva", escreveu Modi na rede social X (antigo Twitter), acrescentando que continuará o "bom trabalho realizado na última década para continuar a satisfazer as aspirações do povo".

"Este é um facto histórico na história da Índia", frisou Modi, numa referência à sua terceira vitória eleitoral consecutiva.

Depois de alguns analistas e a sondagem à boca das urnas anteverem uma vitória clara de Modi e do seu partido nacionalista hindu, o Partido Bharatiya Janata (BJP), os resultados preliminares indicam que uma maioria absoluta só deverá ser possível em coligação.

O Congresso, principal partido da oposição indiana, deverá quase duplicar o seu número de assentos parlamentares, graças, sobretudo, a acordos para apresentar candidatos individuais.

"Os eleitores castigaram o BJP", declarou à imprensa Rahul Gandhi, uma das principais figuras do Congresso, que foi reeleito com uma vantagem de mais de 364.000 votos no círculo de Wayanad, no sul do país.

No país mais populoso do mundo, o escrutínio, que teve início a 19 de abril, envolveu quase 970 milhões de eleitores, mais de 10% da população mundial.