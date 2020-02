Primeiro caso de coronavírus detetado na Argélia

"O dispositivo de vigilância e alerta aplicado a nível nacional permitiu detetar dois casos, com 55 e 61 anos, que respondem à definição de suspeito. Um caso foi confirmado positivamente com coronavírus entre os dois (casos) suspeitos de nacionalidade italiana", anunciou o Ministério da Saúde argelino.

Até ao momento, o único caso confirmado de infeção com Covid-19 em África tinha sido registado no Egito. Segundo a televisão argelina, a pessoa infetada foi colocada em isolamento. Não foram indicadas as circunstâncias da sua infeção.

O ministério da Saúde assegurou ter "reforçado o dispositivo de prevenção em torno do caso confirmado, e o dispositivo de vigilância ao nível de todos os pontos de entrada" na Argélia.

Primeiro caso em Madrid

Em Madrid, as autoridades também ativaram o protocolo por coronavírus após análises positivas a um jovem de 24 anos que esteve em viagem no norte de Itália, o primeiro caso na comunidade madrilena, informou o Conselho de Saúde espanhol. Este caso é o quinto confirmado em Espanha nas últimas 24 horas, e o sétimo desde que foi anunciado o surto do coronavírus Covid-19.

Assistir ao vídeo 01:05 Compartilhar Como se prevenir contra o coronavírus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Sonico Newsvine Link permanente https://p.dw.com/p/3X5Pz Como se prevenir contra o coronavírus

As mesmas fontes referiram que o jovem começou a sentir sintomas ligeiros durante o dia de hoje, e as análises laboratoriais confirmaram o prognóstico. O jovem permanecia em casa, aguardando transferência para o Hospital Carlos III.

Ainda hoje, foram diagnosticados dois novos casos na Alemanha, segundo as autoridades regionais, incluindo um homem de 25 anos "possivelmente infetado em Itália, em Milão". O doente foi colocado em isolamento, precisou o ministério dos Assuntos sociais do estado regional de Bade-Wurtemberg (sudoeste).

30 países afetados

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.707 mortos e cerca de 80.300 pessoas infetadas, de acordo com dados reportados até hoje, por cerca de 30 países.

Além de 2.665 mortos na China, onde o surto começou em dezembro de 2019, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto do Covid-19 como uma emergência internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Em Portugal, já houve 16 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises, e está ainda em avaliação um caso que se encontra hospitalizado em Lisboa. O único caso conhecido de um português infetado pelo novo coronavírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que está hospitalizado no Japão.