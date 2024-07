Presidentes dos parlamentos da CPLP reúnem-se em Maputo

Os presidentes dos parlamentos dos países da CPLP reúnem-se esta segunda e terça-feira, em Maputo, com a "Promoção da Democracia e do Estado de Direito" na agenda, segundo o programa do encontro.