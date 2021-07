NOTÍCIAS

Presidente tenta resolver impasse eleitoral em São Tomé e Príncipe

Evaristo Carvalho reúne-se com magistrados do Tribunal Constitucional para discutir recontagem de votos. Apoiantes do candidato apontado como vencedor organizam protesto e primeiro-ministro pede calma à população.

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, reúne-se esta quinta-feira (29.07) com os principais representantes de órgãos nacionais e os cinco juízes do Tribunal Constitucional (TC) para discutir a recontagem de votos das eleições presidenciais. A informação foi divulgada pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus que também alegou que os magistrados estão divididos quanto à decisão sobre um recurso apresentado pelo terceiro classificado no pleito, argumentando "fraudes e irregularidades no processo". O candidato Delfim Neves ficou em terceiro lugar, obtendo 16,88% dos votos. Guilherme Posser da Costa, que ficou em segundo na corrida eleitoral com 20,75% dos votos, também defende a recontagem. Carlos Vila Nova foi o primeiro classificado para a segunda ronda com 39,47% dos votos e é contrário a revisão dos resultados. Apoiantes de Carlos Vila Nova (foto) organizam protesto Protestos foram convocados A reunião acontece 24 horas depois de Presidente Evaristo Carvalho ter prometido à três magistrados do Tribunal Constitucional "que tudo fará para que se encontre uma solução harmoniosa". Apoiantes do candidato Carlos Vila Nova programam uma manifestação para exigir a confirmação do reultado e realização da segunda volta das eleições presidenciais já no dia 8 de agosto. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus considerou que "neste momento, todos aqueles que são, de facto, patriotas, que gostam de São Tomé e Príncipe e do seu povo, devem trabalhar no sentido da paz social e da paz política" e apelou a população "que se mantenha calma e serena". [Em atualização] Assistir ao vídeo 02:24 Compartilhar São Tomé e Príncipe vota para escolher novo Presidente Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web linkedin Telegram reddit Flipboard Link permanente https://p.dw.com/p/3weM0 São Tomé e Príncipe vota para escolher novo Presidente

Leia mais