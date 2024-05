Presidente iraniano morre em acidente de helicóptero

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, morreu num acidente de helicóptero perto da fronteira com o Azerbaijão, avançaram autoridades e órgãos de comunicação estatais esta segunda-feira (20.05).

Os destroços carbonizados do helicóptero que se despenhou no domingo e que transportava Raisi e o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Hossein Amirabdollahian, foram encontrados após buscas nocturnas.

"O Presidente Raisi, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e todos os passageiros do helicóptero morreram no acidente", disse um alto funcionário iraniano à agência Reuters, pedindo para não ser identificado devido à sensibilidade do assunto.

A morte de Raisi foi posteriormente confirmada numa declaração nas redes sociais pelo vice-presidente Mohsen Mansouri e na televisão estatal.

A televisão estatal informou que as imagens do local mostram que o avião embateu no pico de uma montanha, embora não haja qualquer informação oficial sobre a causa do acidente.

As equipas de resgate lutaram contra nevões e o terreno difícil durante toda a noite para chegar aos destroços na madrugada desta segunda-feira.

"Com a descoberta do local do acidente, não foram detectados sinais de vida entre os passageiros do helicóptero", disse o chefe do Crescente Vermelho do Irão, Pirhossein Kolivand, à televisão estatal.

Anteriormente, a emissora nacional tinha interrompido toda a programação regular para mostrar as orações que estavam a ser realizadas para Raisi em todo o país.

Pessoas rezam pelo presidente Ebrahim Raisi em uma cerimónia na praça Vali-e-Asr, no centro de Teerão, na noite de domingo Foto: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Conselho de Ministros iraniano convoca reunião de emergência

O Conselho de Ministros iraniano convocou uma segunda reunião de emergência em menos de 24 horas após a confirmação da morte do Presidente Ebrahim Raisi e do Ministro dos Negócios Estrangeiros Hossein Amirabdollahian no acidente de helicóptero, informaram unanimemente os meios de comunicação social iranianos na manhã desta segunda-feira.

O vice-presidente iraniano Mohammad Mokhber já tinha presidido a uma reunião no domingo à noite, após o desaparecimento do helicóptero com nove pessoas a bordo sobre o noroeste do Irão.

De acordo com o protocolo, com a morte de Raisi, Mokhber deverá assumir o poder, aguardando a aprovação do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei. As novas eleições terão então de ser realizadas num prazo de 50 dias.

Morte do Presidente não vai causar "qualquer perturbação"

O Governo iraniano garantiu que o desastre não irá causar "qualquer perturbação na administração" do Irão.

"O Presidente do povo iraniano, trabalhador e incansável, (...) sacrificou a sua vida pela nação", disse o executivo de Teerão, num comunicado após a primeira reunião desde o acidente.

Ebrahim Raisi, de 63 anos, foi eleito Presidente do Irão em 2021, numa eleição presidencial com a participação mais baixa da história da República Islâmica Foto: Iranian Presidency/AP/dpa/picture alliance

"Garantimos à nossa nação leal, grata e amada que, com a ajuda de Deus e o apoio do povo, não haverá a menor perturbação na administração do país”, acrescentou o Governo do Irão.

O acidente deu-se quando a comitiva regressava da fronteira com o Azerbaijão, onde Raisi inaugurou uma barragem com o seu homólogo azeri, Ilham Aliyev.

No terreno estiveram pelo menos 65 equipas de salvamento em operações de busca que estão a ser dificultadas devido ao denso nevoeiro e às fortes chuvas.

A Arábia Saudita, o Iraque e o Azerbaijão ofereceram ajuda a Teerão, enquanto o Presidente norte-americano, Joe Biden, foi informado sobre o incidente, segundo a Casa Branca, que não adiantou mais detalhes.

A Turquia enviou 32 equipas de salvamento e seis veículos e a União Europeia ativou o serviço cartográfico de resposta rápida Copernicus a pedido do Irão. Também a Rússia enviou uma equipa de socorro com 47 especialistas, veículos todo-o-terreno e um helicóptero.

Ebrahim Raisi, de 63 anos, um clérigo religioso de linha dura, foi eleito Presidente do Irão em 2021, numa eleição presidencial com a participação mais baixa da história da República Islâmica.

A sua liderança protagonizou uma intensificação da repressão contra ativistas, mulheres e críticos do regime.