Presidente do Níger a ser empossado após alegada tentativa de golpe

A tomada de posse de Mohamed Bazoum marcará a primeira transição entre os presidentes eleitos nas seis décadas de independência do Níger em relação à França - é um momento histórico que tem sido amplamente elogiado.

Mas a instabilidade e insegurança neste país do Sahel foram profundamente sublinhadas no período que antecede a cerimónia de posse nesta sexta-feira (02.04).

Na madrugada de quarta-feira (30.03), depois de terem sido deflagrados tiros próximo da presidência na capital, Niamey, o Governo anunciou que uma"tentativa de golpe"tinha sido frustrada - um "acto cobarde e regressivo que procurava ameaçar a democracia e o estado de direito", afirmaram fontes oficiais.

O alegado líder do golpe é um oficial da Força Aérea encarregado da segurança na base aérea de Niamey e está a ser "activamente procurado", disse uma fonte dos serviços de segurança do Níger à agência de notícias AFP na quarta-feira (30.01).

Outra fonte de segurança afirmou que "alguns membros do exército" tinham estado por detrás do golpe, mas foram impedidos de se aproximarem do palácio presidencial pela Guarda Presidencial de elite.

Houve "algumas detenções", disse a mesma fonte.

ONU manifestou preocupação

Secretário-Geral da ONU, António Guterres.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, foi um dos líderes estrangeiros a manifestar preocupação, e chamou as Forças Armadas "a cumprirem rigorosamente as suas obrigações constitucionais".

Bazoum, 60 anos, é um ex-ministro do Interior e braço direito do Presidente cessante Mahamadou Issoufou, 68 anos. Foi eleito no segundo turno das presidenciais, em fevereiro, com 55,6% dos votos de acordo com os resultados oficiais, porém contestados pelo seu adversário, Mahamane Ousmane.

O Níger é o país mais pobre do mundo, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU de 189 nações.

A nação da África Ocidental sofreu quatro golpes de Estado na sua história, o mais recente dos quais, em fevereiro de 2010, derrubou o então Presidente Mamadou Tandja.

O país foi também devastado por repetidos ataques jihadistas, que avançaram do Mali, no oeste, e da Nigéria, no sudeste.

Mais de 300 pessoas foram mortas em três ataques no Ocidente desde o início do ano.

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló viajou nesta quinta-feira (01.04) para o Níger para participar na cerimónia de tomada de posse do novo chefe de Estado daquele país, Mohamed Bazoum.