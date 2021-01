Presidente do Gana reempossado após noite de conflitos no Parlamento

Nana Akufo-Addo tomou posse perante um Parlamento dividido e que é liderado pelo deputado da oposição Alban Bagbin, que conseguiu garantir 138 votos contra 136.

"Estou confiante que ambos seremos guiados pelo supremo interesse da nação e que defenderemos a boa governação nos assuntos de Estado", disse o Presidente, saudando a eleição de Bagbin e destacando os esforços feitos para o desenvolvimento económico durante o seu primeiro mandato, marcado pela crise do novo coronavírus.

Cada um dos dois partidos controla 137 lugares, havendo ainda um deputado independente, o que faz com que esta divisão política entre os deputados do Congresso Nacional Democrático (NDC), na oposição, e o Novo Partido Patriótico, no poder, leve os analistas a alertar para o perigo de o país ficar politicamente bloqueado.

O Gana realizou eleições presidenciais e legislativas no dia 7 de dezembro de 2020

Exército chamado a intervir

Na noite de quarta (06.01) para quinta-feira (07.01), o Exército foi chamado a intervir no Parlamentopara restabelecer a calma depois de conflitos entre os deputados das duas bancadas terem eclodido devido a um alegado roubo das urnas que contavam a votação para o presidente do Parlamento.

Após várias horas de conflitos, os militares finalmente intervieram diante das câmaras da televisão nacional, que transmitiu ao vivo esta sessão pré-inaugural.

O Gana, um país conhecido por ser um exemplo democrático na África Ocidental, realizou eleições presidenciais e legislativas que decorreram com calma e sem problemas. No entanto, nos dias seguintes, a violência pós-eleitoral fez vários mortos e feridos.

Mas no final de dezembro, o candidato presidencial da oposição John Dramani Mahama (que obteve 47,36% dos votos) interpôs no Supremo Tribunal um recurso para contestar os resultados das eleições ganhas por Akufo-Addo (51,59%).

Os dois adversários políticos de longa data enfrentaram-se pela terceira vez, com resultados muito próximos nos dois escrutínios anteriores.