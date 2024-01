Criminalidade Equador

Presidente do Equador: "Estamos em estado de guerra"

EFE | DW (Deutsche Welle)

10/01/2024 10 de janeiro de 2024

O Presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou esta quarta-feira que o país está em "estado de guerra" após as ações violentas executadas por gangues do crime organizado que o levaram a declarar conflito armado interno.