Eleições: Presidente do Botsuana anuncia demissão

Lusa

01/11/2024 1 de novembro de 2024

O Presidente do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, anunciou que vai demitir-se, após resultados parciais mostrarem a derrota nas eleições legislativas do seu partido, no poder no país há quase 60 anos.