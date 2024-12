Presidente do Azerbaijão culpa Rússia pela queda de avião

O Presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, disse que o avião da Azerbaijan Airlines que caiu no Cazaquistão na quarta-feira, num acidente que vitimou 38 pessoas, foi alvo de "fogo" vindo de território russo.

“O avião civil do Azerbaijão foi danificado do exterior sobre o território russo. A cauda do avião foi seriamente danificada pelo fogo vindo do solo”, disse este domingo (29.12) Ilham Aliev, numa entrevista televisiva, relatada pela agência de notícias Azertag.

O líder do Azerbaijão apontou, também, que o avião se tornou “incontrolável” por meios militares de interferência eletrónica.

Ilham Aliev considerou, ainda, que as diversas versões dos fatos apresentadas pela Rússia após o acidente “mostram claramente que o lado russo queria encobrir o caso”, reiterando que o incidente tem responsabilidade russa, embora não intencionalmente.

Na mesma entrevista, o Presidente do Azerbaijão revelou ter feito três exigências à Rússia. Ilham Aliyev indicou, que, em primeiro lugar, a Rússia deve pedir desculpa ao Azerbaijão; em segundo lugar, deve admitir a sua culpa e, por último, referiu que os culpados devem ser punidos e que os danos causados ao Estado do Azerbaijão e às vítimas devem ser compensados.

“Estas são as nossas três condições. A primeira foi satisfeita ontem [sábado]”, declarou, referindo-se às declarações de Vladimir Putin, no sábado, e demonstrando-se confiante de que as outras exigências serão satisfeitas.

“Não se trata de problemas ou exigências invulgares; baseiam-se na prática internacional”, sublinhou.

Várias versões dos factos apresentadas pela Rússia "mostram que queriam encobrir o caso", diz Presidente do Azerbaijão Foto: President of Azerbaijan Ilham Aliyev via REUTERS

Pesquisa "objetiva e transparente"

No sábado, o Presidente russo, Vladimir Putin, defendeu a necessidade de uma investigação “objetiva e transparente” à queda de um avião comercial da Azerbaijan Airlines, que os Estados Unidos atribuem a um ataque de mísseis antiaéreos russos.

“A comissão do Governo cazaque encarregada de investigar todos os detalhes do incidente recorrerá a especialistas russos, azeris e brasileiros. (…) Este trabalho, realizado no território do Cazaquistão, será objetivo e transparente”, afirmou Putin.

A posição do Presidente russo foi transmitida ao seu homólogo cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, durante uma chamada telefónica, de acordo com um comunicado do Kremlin, citado pela Agência France-Presse (AFP).

Numa outra conversa com o presidente do Azerbaijão, Vladimir Putin admitiu que a defesa aérea russa estava em ação na quarta-feira quando um avião da Azerbaijan Airlines tentou aterrar e pediu desculpas ao homólogo azerbaijano pelo "incidente trágico" que matou 38 pessoas.

O avião efetuava, na quarta-feira (25.12), um voo da capital do Azerbaijão, Baku, para Grozny, a capital regional da república russa da Chechénia, quando virou em direção ao Cazaquistão e caiu ao tentar pousar.