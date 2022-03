Presidente de Angola retribui visita a Cabo Verde para reforçar cooperação

A visita de quatro dias de João Lourenço a Cabo Verde acontece dois meses depois de o seu homólogo, José Maria Neves, ter visitado Angola, na sua primeira deslocação oficial ao exterior enquanto chefe de Estado.

Avelino Bonifácio, antigo ministro da Economia de Cabo Verde, vê a visita de João Lourenço ao país, como sinal de uma grande vontade política dos dois Estados em elevar as suas relações.

"Desde a independência dos dois países, em 1975, foram muito poucas as visitas oficiais de um chefe de Estado angolano a Cabo Verde. Por isso, espero que, desta vez, a oportunidade que se está a abrir, seja mesmo aproveitada e não desbaratada como aconteceram em algumas outras ocasiões", afirma o economista.

Durante a estadia de João Lourenço no arquipélago serão assinados vários acordos de cooperação, nomeadamente no setor dos transportes aéreos. Esta segunda-feira (14.03) será rubricado um acordo bilateral de serviço aéreo atualizado e outro de leasing operacional entre a TACV e a TAAG.

"Cabo Verde só tem a ganhar"

Avelino Bonifácio acredita que uma parceria estratégica entre Cabo Verde e Angola, com eixo no setor aéreo, seria vantajosa para os dois países.

Assistir ao vídeo 03:04 Cabo Verde: Novo Presidente promete estabilidade nas instituições da República

"Cabo Verde só tem a ganhar com uma verdadeira parceria, que eu diria até estratégica com Angola, em todos os sentidos e em todos os domínios. Destacaria, por razões óbvias, e por me parecer um dossiê que está mais avançado, o setor dos transportes aéreos. Mas, eu não excluiria também o setor dos transportes marítimos", diz.

O ex-ministro da Economia aponta ainda o turismo como uma área chave de cooperação entre Praia e Luanda, tendo em conta a experiência de Cabo Verde no setor.

"É uma área que eu penso que Cabo Verde pode oferecer muito a Angola. Somos, seguramente, dos países lusófonos em África com melhor experiência em termos de planificação e ordenamento territorial específico para o setor do turismo, com planos de ordenamento turístico, com infraestrutura feita, com a mobilização de investimentos privados e promoção do turismo, especificamente", lembra.

Beneficiar da experiência de Cabo Verde

Segundo o economista, Angola poderá também beneficiar da experiência de Cabo Verde em matéria de capacitação dos recursos humanos e organização dos serviços do Estado.

"Angola é um grande país. É uma economia com grande potencialidade, mas que ainda enfrenta muitas dificuldades. Tem muitas insuficiências, desde a paz, organização dos serviços do Estado, da segurança e dos recursos humanos. Portanto, são alguns dos domínios em que Cabo Verde possui melhor qualificação, com maior experiência, e que poderá partilhar com Angola.", enumera Bonifácio.

Durante a visita, o chefe de Estado angolano manterá encontros com o seu homólogo, José Maria Neves, e com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva. Também estão agendadas visitas a instituições e empresas, pontos de interesse económico, tanto na Praia como na ilha de São Vicente.