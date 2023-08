Presidente da Nigéria tenta evitar intervenção no Níger

O Presidente da Nigéria e chefe rotativo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Bola Ahmed Tinubu, garantiu que está a tentar "controlar" o bloco para evitar uma intervenção militar contra a junta golpista no Níger.

"Ainda esta manhã recebi uma vaga de telefonemas sobre os preparativos dos países [da CEDEAO] com os respetivos exércitos e as contribuições possíveis. Mas disse-lhes para esperarem", afirmou Tinubu, segundo um comunicado emitido pela presidência nigeriana esta quinta-feira.

"Estou a gerir uma situação muito espinhosa", afirma Tinubu, garantindo que, se a CEDEAO se afastar, "outras pessoas reagirão", sem dar mais pormenores.

A presidência nigeriana emitiu a declaração depois de Tinubu se ter reunido na quinta-feira com um grupo de clérigos muçulmanos destacados, a quem pediu para voltarem a falar com a junta golpista do Níger e tentar convencê-la a abandonar o poder.

Encontro da CEDEAO em Abuja Foto: Gbemiga Olamikan/AP/picture alliance

Os líderes religiosos deslocaram-se ao Níger no passado dia 19 e persuadiram a junta militar a receber em Niamey uma delegação da CEDEAO chefiada pelo antigo chefe do Estado-Maior nigeriano Abdulsalami Abubakar, visita que até então a junta tinha recusado.

Apoio dos EUA

Entretanto, Washington fez saber que a secretária de Estado Adjunta dos Estados Unidos (EUA) para África inicia, esta sexta-feira (25.08), uma digressão pela Nigéria, Chade e Gana.

Molly Phee vai reunir-se com chefes de Estado regionais para discutir o apoio dos EUA à CEDEAO e à liderança regional na resposta à crise no Níger", anunciou o Departamento de Estado em comunicado.

Em todo os contactos estarão em foco "os objetivos comuns de preservar a democracia duramente conquistada no Níger e conseguir a libertação imediata do Presidente Mohamed Bazoum, da sua família e dos membros do seu Governo detidos injustamente", lê-se no comunicado.

"Há uma fatiga africana do discurso ocidental moralista" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A número dois da diplomacia norte-americana está também a consultar altos funcionários no Benim, Costa do Marfim, Senegal e Togo, anunciou Washington, enfatizando o seu apoio "à posição de princípio tomada pela CEDEAO em defesa da democracia e da ordem constitucional".

Divisões

Uma intervenção militar regional contra a junta, que tomou o poder pelas armas no Níger no passado dia 26 de julho, está em cima da mesa desde 30 de julho, anunciada então pelos chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, que manifestam, não obstante, continuar empenhados no diálogo para resolver a crise.

Até à data, a junta militar em Niamey não só ignorou as ameaças como nomeou um novo primeiro-ministro e formou um Governo de transição, avisando que o uso da força será objeto de uma resposta "imediata" e "enérgica".

Uma eventual ação militar dividiu a região, com os governos da Nigéria, Benim, Costa do Marfim e do Senegal a confirmarem a disponibilidade dos seus exércitos para intervir em território nigeriano.

Junta militar em Niamey tem ignorado ameaças da CEDEAO Foto: Balima Boureima/REUTERS

No outro extremo, Mali e Burkina Faso, vizinhos do Níger e ambos governados por juntas militares que também tomaram o poder pela força, opõem-se ao uso da força e argumentam que qualquer intervenção no Níger equivaleria a uma declaração de guerra também contra eles.

O Chade, a Guiné-Conacri, a Argélia e Cabo Verde rejeitaram igualmente a intervenção militar, e defendem que a solução deve ser encontrada através do diálogo.

Do mesmo modo, a União Africana manifestou-se contra a possibilidade de uma intervenção militar, mas suspendeu o Níger como membro da organização até ao restabelecimento efetivo da ordem constitucional.