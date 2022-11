Presidente da Guiné-Bissau exonera Procurador-Geral

O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, exonerou o Procurador-Geral da República, Bacari Biai.

"É o Senhor Bacari Biai exonerado do cargo de Procurador-Geral da República para o qual havia sido nomeado ", lê-se num decreto presidencial com a data desta terça-feira (22.11) a que a DW África teve acesso. No documento não são explicados os motivos para o afastamento do Procurador-Geral.

Em substituição de Bacari Biai, o Presidente guineense nomeou o ex-ministro do Interior Edmundo Mendes como Procurador-Geral da República.

Bacari Biai viu recentemente o seu nome envolvido num escândalo sobre tráfico de droga, mas negou qualquer envolvimento neste crime.

"Se há maior falsidade possível é isso", declarou Bacari Biai no final de outubro, assegurando ter condições para continuar no cargo.

Segundo a agência Lusa, que cita fonte judicial, Biai apresentou, entretanto, várias queixas-crimes por alegada difamação, incluindo contra o diretor da Polícia Judiciária, Domingos Correia, e contra o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Domingos Martins.