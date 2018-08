Presidente congolês em Luanda para visita oficial de dois dias

A visita de Joseph Kabila inscreve-se no quadro das relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países irmãos e vizinhos, e nos contactos regulares entre os dois chefes de Estado, informa uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República de Angola.

A deslocação de Kabila a Luanda esteve prevista para 23 de julho último, mas acabou por não se concretizar por falta de confirmação do Presidente da República Democrática do Congo (RDC).

A reunião com o seu homólogo de Angola deveria acontecer na província angolana de Benguela, mas a agenda do encontro não era conhecida.

Situação político-militar preocupante

A situação político-militar na RDC tem sido uma preocupação de Angola que, através da Comunidade Internacional da Região dos Grandes Lagos (CIRGL), tem desenvolvido esforços diplomáticos para a estabilidade no país vizinho.

Congoleses em Angola pouco otimistas quanto à RDC

Os dois países partilham uma fronteira terrestre de mais de mil quilómetros, várias organizações regionais e mantêm relações de amizade e de cooperação.

Além disso, aguarda-se que o tema dos refugiados congoleses em Angola possa também ser abordado entre os dois chefes de Estado.

Por outro lado, a RDC tem agendadas para 23 de dezembro as eleições presidenciais, às quais Kabila ainda não disse, oficialmente, que não pretende recandidatar-se, depois de cumpridos já dois mandatos, o máximo permitido pela Constituição do país.

As eleições presidenciais da RDC já deveriam ter-se realizado no final de dezembro de 2016, mas foram adiadas, primeiro, para dezembro de 2017 e, depois, para este ano, com a argumentação da instabilidade política que o país tem vivido.

Num discurso proferido em 19 de julho, em Kinshasa, Joseph Kabila realçou o seu "compromisso com a Constituição", mas sem avançar se aspira à reeleição, proibida precisamente pela Carta Magna do país.