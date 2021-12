Presidente angolano realiza visita oficial aos Emirados Árabes Unidos

De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, o chefe de Estado angolano vai ter encontros ao mais alto nível com o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e altas entidades do Dubai, na quarta-feira (22.12).

Também na quarta-feira, João Lourenço visita a EXPO, num dia dedicado pela exposição universal à República de Angola.

"No primeiro dia de visita, terça-feira, o Presidente João Lourenço testemunhará a assinatura de vários memorandos de entendimento entre os dois países, para o reforço da cooperação nos domínios dos transportes e energia, entre outros", refere a nota da Casa Civil do Presidente da República.

Proposta de isenção total de vistos

Em declarações à Televisão Pública de Angola, o embaixador de Angola nos Emirados Árabes Unidos, Albino Malungo, disse que há uma proposta de isenção total de vistos, o que significa que cidadãos de ambos os países "poderão entrar livremente" nos dois territórios.

"Isso vai facilitar uma série de dificuldades que temos tido. Muitas vezes temos angolanos no aeroporto, temos que ir a correr tentar libertar, porque está retido ou qualquer coisa, [porque] o visto não funcionou, porque o sistema falhou. Assim teremos passos importantes", referiu Albino Malungo.

Palácio presidencial em Abu Dhabi

Segundo o embaixador, a circulação de pessoas e bens "facilita relações e traz mais negócios, o intercâmbio dos povos".

"Vamos assinar vários acordos, que vão reforçar de uma forma significativa os nossos laços de cooperação. Vamos discutir questões de vistos, a agricultura, que é uma área de muito interesse do nosso lado", frisou.

Uma visita estratégica

Albino Malungo salientou o interesse dos empresários dos Emirados Árabes Unidos em produzir abacate ou café, com interesse também em investir em portos e aeroportos. "É uma visita muito importante, no contexto africano, para o nosso país e estratégico para os Emirados, e vice-versa", indicou.

De acordo com o embaixador angolano, as trocas comerciais entre os dois países andam à volta de 1,6 mil milhões de dólares (1,4 mil milhões de euros), dos quais cerca de 800 milhões de dólares (711,9 milhões de euros) em diamantes.

A cooperação entre os dois países teve início em 2015 "e o balanço deveria ser maior" se houvesse um entendimento relativamente aos vistos, sublinhou.

"Tivemos uma reunião muito positiva com a Abou Dhabi Found, que é um fundo muito grande e que está disponível para financiar projetos até 100 milhões de dólares (88,9 milhões de euros)", disse o embaixador angolano.

João Lourenço tem regresso previsto a Angola na quinta-feira (23.12).