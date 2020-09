Presidente angolano completa Conselho Económico e Social

De acordo com uma nota da Presidência da República, João Lourenço nomeou por despacho Arnaldo Lago de Carvalho, Filipe Zau, Raul Mateus, Isaías Domingos da Cunha Mateus, Piedade Valentim de Fátima Pena e Delma Monteiro.

O "novo espaço de diálogo com a sociedade" tinha sido anunciado pelo Presidente da República em maio, num encontro em Luanda, com representantes da sociedade civil para avaliação do impacto da Covid-19 nas empresas e nas famílias.

O espaço tem como objetivo permitir que João Lourenço receba "contribuições da comunidade empresarial, das cooperativas, da comunidade científica académica, das associações que se ocupam do desenvolvimento socioeconómico da mulher e dos jovens, assegurando assim uma participação mais ativa destes nos aspetos de programação e de execução das tarefas do desenvolvimento nacional".

Os novos membros, nomeados esta sexta-feira (25.09), vão juntar-se a 40 outros designados no início da semana, entre os quais os economistas Carlos Rosado de Carvalho, Precioso Domingos, Yuri Quixina e Manuel Alves da Rocha, empresários de vários ramos como Pedro Godinho Domingos, José Severino, Manuel Sumbula e Domingos Vunge, e ambientalistas, como Vladimir Russo.