Steinmeier: "Todos ansiamos por um mundo mais pacífico"

No seu discurso anual de Natal, o Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, sublinhou a necessidade de coragem e cooperação face aos desafios que se colocam à Alemanha e ao resto do mundo.

"Este ano, o mundo apresentou de facto o seu lado negro", afirmou Steinmeier, de acordo com o texto do discurso divulgado pelo gabinete antes da transmissão no dia de Natal.

"A agressão russa contra a Ucrânia está agora a entrar no seu segundo inverno. E, desde o outono, temos olhado, com horror, para as atrocidades do Hamas e para o que está a acontecer às vítimas da guerra no Médio Oriente."

Apesar dos desafios, Steinmeier sublinhou a importância da esperança e a necessidade de olhar para o novo ano com coragem e determinação.

"Todos nós ansiamos por um mundo mais pacífico", afirmou, reiterando a sua convicção de que "nunca devemos abandonar" este objetivo.

O Presidente alemão enfatizou ainda a importância de manter uma democracia forte, afirmando que tal só poderá acontecer se as pessoas se empenharem e trabalharem para "garantir que o que ainda não é bom hoje seja melhor amanhã".