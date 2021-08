Presidenciais na Zâmbia: Opositor lidera contagem de votos

Os primeiros resultados da votação de quinta-feira foram divulgados neste sábado (14.08) pelas autoridades eleitorais da Zâmbia. Os resultados finais devem ser anunciados até a próxima segunda-feira (16.08).

O Presidente Edgar Lungu, de 64 anos e no poder desde 2015, enfrenta uma disputa potencialmente apertada contra Hakainde Hichilema - conhecido como "HH" - um homem de negócios que tem criticado a gestão da economia pelo Presidente.

Os investidores estão atentos ao resultado das eleições de quinta-feira: o país da África Austral está altamente endividado e sofreu o primeiro incumprimento soberano da era pandémica do continente em novembro.

O apoio do Fundo Monetário Internacional (FMI), já amplamente acordado, está em suspenso até depois da votação. Também a reestruturação da dívida é vista como um teste antecipado de um novo plano global para aliviar o fardo sobre os países pobres.

Propaganda de Hichilema, em Lusaka, nas presidenciais de 2016

Primeiros resultados

Os resultados de 31 dos 156 círculos eleitorais do país têm Hichilema na liderança com 449.699 votos contra os 266.202 do Presidente Edgar Lungu.

Boa parte destes círculos eleitorais inclui os redutos de Lungu, sugerindo que Hichilema ganhou terreno desde as últimas eleições em 2016, quando perdeu por uma margem pequena no processo marcado por alegações de fraude.

A comissão eleitoral disse que irá atualizar os resultados à medida que os votos dos círculos eleitorais sejam tabulados e espera anunciar os resultados finais até segunda-feira.

Os apoiantes do candidato de Hichilema, no entanto, já começaram a celebrar os primeiros resultados este sábado, ignorando os apelos da comissão eleitoral para que os cidadãos esperassem pelos resultados oficiais finais. Os apoiantes da oposição passaram pelas ruas da capital, Lusaka, tocando música e reuniram-se na sede do Partido Unido para o Desenvolvimento Nacional de Hichilema.

Entretanto, Edgar Lungu já lançou dúvidas sobre o resultado das eleições em três províncias após acusar a oposição de promover a violência na quinta-feira, num incidente matou um funcionário do partido no poder.

O chefe de Estado ordenou ao exército que enviasse reforços para aquelas províncias. No entanto, os observadores europeus e africanos afirmaram que a votação havia sido largamente pacífica.

Acesso à internet

Na sequência de uma queixa apresentada pela organização local de direitos humanos, Fundação Capítulo Um, um tribunal superior na sexta-feira (13.08) anulou uma decisão do regulador governamental de bloquear as plataformas de comunicação social, incluindo a Whatsapp, Facebook e Instagram.

De acordo com a decisão do tribunal, a qual a agência noticiosa Reuters teve acesso, a Autoridade de Tecnologias de Informação e Comunicação da Zâmbia ordenou o bloqueio na quinta-feira, dia das eleições.