Presidenciais na Zâmbia: Com "vitória à vista", opositor apela à paz

Dez líderes africanos que morreram em exercício

9) Michael Sata, Presidente da Zâmbia (2014)

Michael Sata morreu no Reino Unido aos 77 anos. A causa da morte não foi divulgada. Após a sua eleição em 2011, circularam rumores sobre o estado de saúde do Presidente. As suas ausências em eventos oficiais alimentaram ainda mais as especulações, apesar dos seus porta-vozes garantirem que estava tudo bem.