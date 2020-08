Presidenciais EUA: Democratas escolhem Biden contra Trump

Joe Biden é sem surpresa o candidato dos Democratas contra Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 3 de novembro.

A nomeação do antigo vice-presidente de Barack Obama confirmou-se na terça-feira (18.08) durante o segundo dia da convenção do partido, realizada de forma inteiramente virtual por causa da pandemia da Covid-19.

Biden conseguiu o apoio de 3.558 delegados, em comparação com 1.151 para o senador mais à esquerda Bernie Sanders.

"Obrigado do fundo do meu coração", disse Joe Biden, numa mensagem de vídeo.

O antigo Presidente Bill Clinton e o antigo secretário de Estado John Kerry, candidato à presidência em 2004, foram as estrelas da noite, marcada igualmente pela presença do antigo Presidente Jimmy Carter, com 95 anos.

Clinton critica Trump

Bill Clinton

Numa breve, mas contundente intervenção, Bill Clinton lembrou aos eleitores o que vai acontecer se Trump continuar na Casa Branca por mais quatro anos: "Culpar, amedrontar, denegrir”

"Numa altura como esta, a Sala Oval devia ser um centro de comando. Em vez disso, é um centro de tempestade. Só há caos", acusou Clinton, acrescentando que Trump é incapaz de assumir "a responsabilidade" inerente ao cargo.

Para o antigo Presidente norte-americano (1993-2001), a "única opção" para o país é o candidato democrata Joe Biden: um Presidente que trabalha (…) com os pés assentes no chão", disse, salientando que a missão de Biden é "unir, não dividir”, "concentrar-se, não distrair”.

Clinton apontou ainda o fracasso de Trump nas políticas económicas. "Donald Trump diz que estamos a liderar o mundo. Bem, somos a única grande economia industrial a ter triplicado a taxa de desemprego", ironizou.

Trump é piada internacional

Num dos discursos mais duros contra Donald Trump na Convenção Democrata, o ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou o seguinte: "Quando este Presidente vai ao estrangeiro, não está numa missão de boa vontade, está numa série de trapalhadas. Rompe com os nossos aliados e escreve cartas de amor a ditadores. Os Estados Unidos merecem um Presidente que seja admirado, não de que se riam".

Donald Trump

Ele próprio nomeado candidato à presidência em 2004, John Kerry acusou Trump de não fazer frente à Rússia. E referiu ainda o episódio em que Trump se recolheu no abrigo subterrâneo da residência oficial, no final de maio, quando manifestantes atiraram pedras e tentaram forçar barreiras policiais, durante as manifestações contra o racismo e a violência policial originadas pela morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia.

"As nossas tropas não podem escapar ao perigo escondendo-se no 'bunker' da Casa Branca. Precisam de um Presidente para os defender, e o Presidente Biden fá-lo-á", acrescentou.

Biden tem hipóteses de ganhar?

A 77 dias das eleições, Joe Biden não tem, no entanto, a história do seu lado. Nas últimas quatro décadas, só um Presidente em funções foi derrotado: George H. W. Bush, em 1992, por Bill Clinton.

Joe Biden deverá fazer o discurso de aceitação da candidatura democrata na quinta-feira (20.08), no último dia da convenção virtual democrata.

Ao seu lado estará a senadora da Califórnia Kamala Harris. A afro-americana é a terceira mulher a ser designada como candidata a vice-Presidente nos Estados Unidos, depois da democrata Geraldine Ferraro em 1984 e da republicana Sarah Palin em 2008, que não foram eleitas.