Presidência do MDM: Simango sucede Simango

Os delegados que participam do terceiro Congresso do Movimento Democrático de Moçambique, que decorre na cidade da Beira, elegeram esta manhã, Lutero Simango para dirigir o partido nos próximos tempos.

O actual chefe da bancada do MDM no Parlamento moçambicano, venceu a corrida à presidência do MDM como cerca de 88 por cento dos votos, contra cerca 10 por cento de votos para Silvério Ronguane, que ficou em segundo lugar.

José Manuelque dirige até a data o secretariado-geral do partido optou por retirar-se da corrida.

Assim, Lutero Simango sucede o seu irmão mais novo, Daviz Simango, na liderança do MDM.

O Movimento Democrático de Moçambique (MDM) estava sem presidente desde fevereiro passado, depois da morte por doença do seu então líder fundador, Daviz Mbepo Simango.

O congresso do MDM termina este domingo (05.12).

