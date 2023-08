PR nomeia novo Governo da Guiné-Bissau com 19 ministérios

O novo Governo terá como chefe da diplomacia Carlos Pinto Pereira. O novo ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, conhecido por "Caia", é advogado de profissão e membro do 'bureau político' do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).

Adiatu Djaló Nandigna, também do PAIGC e que já fez parte de vários governos do país, foi nomeada ministra do Interior, e a pasta da Defesa será liderada por Nicolau dos Santos, do Partido de Renovação Social, que também já assumiu em funções executivos guineenses.

Além do ministério da Defesa, o PRS ficou também com o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, que será liderado por Domingos Quadé, com o Ministério da Saúde, que será chefiado por Domingos Malu, e com o Ministério dos Recursos Naturais, Hotna Cufuk Na Doha.

Geraldo Martins, primeiro-ministro em Bissau Foto: privat

O PRS assinou um acordo de incidência parlamentar e governativa com a Plataforma da Aliança Inclusiva (PAI) Terra Ranka, liderada pelo PAIGC, que venceu as legislativas, conseguindo eleger 54 dos 102 deputados do parlamento.

O novo Governo, que toma posse este domingo (13.08), inclui oito mulheres, nomeadamente quatro ministras e quatro secretárias de Estado.

A composição do novo Governo da Guiné-Bissau é a seguinte:

Domingos Quadé - Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares

Carlos Pinto Pereira - Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e Comunidades

Adiatu Djaló Nandigna - Ministra do Interior

Nicolau dos Santos - Ministro da Defesa Nacional

Suleimane Seidi - Ministro da Economia e Finanças

José António da Cruz Almeida - Ministro da Administração Territorial e Desenvolvimento Local

Tomásia Lopes Moreira - Ministra da Administração Pública, Trabalho e Modernização do Estado

Albino Gomes - Ministro da Justiça e Direitos Humanos

Ildefonso Duarte Pinto - Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo

Braima Sanha - Ministro da Educação Nacional, Ensino Superior e Investigação Científica

Domingos Malu - Ministro da Saúde Pública

Cadi Seidi - Ministra da Acção Social, Família e Promoção da Mulher

Mamadu Saliu Lamba - Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural

Dionísio do Reino Pereira - Ministro das Pescas e Economia Marítima

José Carlos Esteves - Ministro dos Transportes e Comunicações

Hotna Cufuk Na Doha - Ministro dos Recursos Naturais

Isuf Balde - Ministro da Energia e Indústria

Jamel João Handem - Ministro do Comércio

Indira Cabral Embaló - Ministra da Cultura, Juventude e Desportos

Augusto Menjour - Secretário de Estado do Orçamento e Assuntos Fiscais

António Monteiro - Secretário de Estado do Tesouro

Mussubá Canté - Secretária de Estado do Plano e Integração Regional

Marciano Indi - Secretário de Estado da Ordem Pública

Ussumane Ianga - Secretário de Estado da Cooperação Internacional

Maria Luísa Embaló - Secretária de Estado das Comunidades

Cadija Mané - Secretária de Estado da Gestão Hospitalar

Hortência Francisco Cá - Secretária de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica

Valentina Mendes Djalo - Secretária de Estado dos Combatentes da Liberdade da Pátria

Faustino Mamadu Saliu Djalo - Secretário de Estado do Turismo

Gibril Mané - Secretário de Estado das Telecomunicações e Economia Digital

António Samba Baldé - Secretário de Estado do Ambiente e Biodiversidade

Francisco Muniro Conte - Secretário de Estado da Comunicação Social

Abas Embaló - Secretário de Estado da Juventude e Desportos

Edlill Jaime Barbosa Catar - Secretário de Estado da Gestão do Património Público