PR da África do Sul reitera combate à corrupção

O Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, declarou que o ANC, no poder, "deve servir" a sociedade sul-africana, reiterando o compromisso do partido no poder em combater a corrupção no seio da organização e do Estado.

"No centro das tarefas identificadas pela conferência em dezembro está a necessidade de restaurar o nosso relacionamento como movimento com o povo da África do Sul. O nosso dever como ANC [Congresso Nacional Africano] é mobilizar o nosso povo, mas mais importante, conforme claramente definido na nossa constituição, é servir o povo da África do Sul", declarou o líder do partido no poder e atual chefe de Estado.

No seu discurso, Ramaphosa adiantou que os delegados do 55.º congresso nacional do partido, que esta quinta-feira (05.01) retomou virtualmente a sua conclusão em Bloemfontein, província sul-africana de Free State, assumiram "uma posição firme contra a corrupção dentro de nossas próprias fileiras, no estado e também em toda a sociedade".

"Precisamos de agir com maior urgência, mas também com maior propósito para enfrentar os desafios que o nosso povo enfrenta", salientou o líder sul-africano, referindo-se à maioria negra, a base eleitoral do Congresso Nacional Africano que celebra o 111.º aniversário da sua fundação no próximo domingo.

"Precisamos de conquistar a posição de líder da sociedade através do nosso trabalho, entre o nosso povo, e também reconquistar a confiança do povo deste país", sublinhou o Presidente sul-africano.

O ANC, no poder na África do Sul desde 1994, retomou esta quinta-feira os debates de conclusão do seu 55.º Congresso Nacional iniciado no mês passado, em Joanesburgo.