Potencias do G7 fazem apelo a Maputo sobre crise em Cabo Delgado

As potências do G7 mostraram-se preocupadas com o crescente conflito na província moçambicana de Cabo Delgado, tendo apelado a Moçambique para "continuar a trabalhar com a comunidade internacional" para resolver o "impacto humanitário da insurgência".

Em comunicado conjunto, esta quarta-feira (05.05), os responsáveis pelas relações externas de Alemanha, Canadá, Estados Unidos da América, França, Itália, Japão e do Reino Unido externaram "profunda" preocupação com o o que está acontecer em Cabo Delgado. Esta foi a primeira reunião presencial do G7 em mais de dois anos e ocorre em Londres.

"Estamos profundamente preocupados pelo escalar do conflito em Cabo Delgado e com o aumento de ataques terroristas por uma afiliada do ISIS [Estado Islâmico do Iraque e da Síria]. Apelamos a Moçambique para responsabilizar os autores de abusos de direitos humanos e violações em Cabo Delgado" afirmaram os chefes da diplomacia dos sete países mais industrializados do mundo.

Apelo foi direcionado ao Governo de Nyusi (foto)

"Encorajamos Moçambique a continuar a trabalhar com a comunidade internacional para resolver o impacto humanitário da insurgência e atacar a raiz das causas e motivos do conflito e instabilidade e para prevenir um aumento maior da violência", acrescentaram os ministros dos Negócios Estrangeiros dos sete países reunidos em Londres.

Os responsáveis da diplomacia deste grupo de Estados saudaram também o trabalho do Governo de Moçambique na resposta à situação humanitária de segurança no norte do país africano, assim como pela "consideração atempada do apoio internacional".

"Expressamos a nossa solidariedade para com o Governo de Moçambique e o seu povo em enfrentarem a violência extremista", concluíram.