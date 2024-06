Portugal sofre, mas vence República Checa no fim

Um golo tardio do suplente Francisco Conceição garantiu a vitória por 2-1 sobre a Chéquia, no jogo de abertura do Grupo F do Euro 2024.

Portugal dominou a posse de bola e teve a maior parte das oportunidades de golo, mas foram os checos que se adiantaram no marcador, aos 62 minutos, quando Lukas Provod rematou de forma impressionante para o fundo das redes.

Sete minutos depois, Portugal empatou, quando o guarda-redes checo Jindrich Stanek afastou um cabeceamento de Nuno Mendes, mas apenas até à perna de Robin Hranac, tendo a bola feito ricochete na própria baliza do defesa.

O jogo estava nos descontos quando Conceição rematou à queima-roupa, após um erro defensivo de Hranac, para dar a vitória a Portugal.

Ronaldo, de 39 anos, que está a disputar o seu sexto Campeonato da Europa, foi travado por Stanek em três ocasiões, enquanto Portugal procurava constantemente encontrar o melhor marcador de sempre da competição.

O avançado acertou no poste com o resultado empatado e Diogo Jota rematou de cabeça, mas o golo foi anulado por fora de jogo de Ronaldo.

Portugal venceu o torneio em 2016, conquistando o troféu pela primeira vez, e o capitão Ronaldo disse que merecem outro, apesar de terem tido um início hesitante na Alemanha.

No primeiro jogo competitivo do treinador Ivan Hasek depois de assumir o cargo em janeiro, a República Chéquia frustrou largamente a equipa de Martinez, que se qualificou invicta e marcou mais golos do que qualquer outra equipa.

Com 39 anos, Ronaldo está a disputar o seu sexto Euro Foto: Petr Josek/AP/picture alliance

Primeiro futebolista de sempre a jogar seis Europeus

O capitão da seleção portuguesa passou a contar jogos em seis Europeus, num registo que teve início em 2004, em solo luso, e continuou nas edições de 2008, 2012, 2016 e 2020.

Com este encontro, na Red Bull Arena, Ronaldo, de 39 anos, reforça também o estatuto futebolista com mais jogos em fases finais do Campeonato da Europa, ao somar o 26.º encontro, e de mais encontros como capitão, com o 17.º.

O ‘7' da seleção nacional entra em campo também com a liderança no ‘campeonato' dos jogadores com mais vitórias em fases finais de Europeus, com 12.

Nos golos, domínio também do português, que totaliza 14, contra nove do francês Michel Platini, todos conseguidos em 1984, o que é recorde para apenas uma edição.

Ronaldo marcou em 10 jogos, outro recorde, tendo ‘faturado' em todas as cinco edições, algo único, e soma quatro encontros a marcar dois ou mais golos, outro feito inédito para o jogador nascido na Madeira.

Pepe e Ronaldo Foto: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Pepe é o mais velho de sempre

Ao entrar em campo com 41 anos e 113 dias, o internacional português Pepe tornou-se hoje o jogador mais velho a disputar um jogo na fase final de um Campeonato da Europa de futebol, batendo o recorde que estava na posse do guarda-redes húngaro Gábor Király.