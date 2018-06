Portugal empata com Irão e passa aos oitavos  

Portugal sofreu para empatar com o Irão a uma bola, nesta segunda-feira (25.06), na Mordovia Arena, em Saransk, na Rússia. A passagem aos oitavos de final ficou garantida, com a equipa lusa a conquistar o segundo lugar do grupo B, com cinco pontos, os mesmos da Espanha, que fica à frente por vantagem de golos.

O primeiro golo do jogo surgiu perto do final da primeira parte, dos pés de um veterano da equipa portuguesa, Ricardo Quaresma. Famoso pelas finalizações de trivela, o pontapé de Quaresma não deu chances de defesa ao guarda-redes iraniano, Ali Berianvard.

Ao intervalo, no "Restaurante Portugal", os adeptos que torciam pela seleção lusa estavam satisfeitos. Era o caso de Manuel Banha, adepto fervoroso da seleção das quinas, apesar de ter nascido em Bona.

"Depois do primeiro golo parece que está mais para o nosso lado. Estava um bocadinho indeciso, não percebia se os jogadores estavam a levar o jogo bem a sério. Agora, com um bocadinho mais coragem, acho que a coisa não vai correr mal", diz, satisfeito.

Foi o jogo do Mundial com mais lances validados pelo VAR

Manuel Banha acreditava que a segunda parte traria mais golos, uma vez que o Irão precisaria de pressionar mais. "Espero que não seja sempre só o Cristiano Ronaldo, porque a seleção portuguesa tem muito mais qualidade além do nosso capitão", afirma.

Vídeo árbitro "dá" penálti a cada quipa

De facto, a oportunidade mais iminente para a selecção portuguesa não tardou e poderia ter sido Ronaldo. No início da segunda parte, Cristiano Ronaldo foi derrubado na área. Depois do árbitro paraguaio Enrique Cáceres consultar o sistema de vídeo, foi assinalada a grande penalidade. Contudo, o craque luso não conseguiu converter em golo.

O lance empolgou o Irão, que partiu para cima de Portugal até conseguir empatar o jogo, já no período de descontos, depois de uma grande penalidade também só assinalada depois do recurso ao VAR (vídeo-árbitro). O iraniano Ansarifard bateu Rui Patrício e igualou.

Este foi, aliás, o jogo com o maior número de intervenções do VAR no Mundial. Ainda antes do golo do empate, aos 37 minutos, o árbitro recorreu também ao sistema de vídeo para esclarecer um lance entre Cristiano Ronaldo e Rezabian. Depois da revisão, Cáceres puniu o atacante português com cartão amarelo.

Prognósticos

Rui Manuel Miranda era outro dos adeptos das quinas presentes no "Restaurante Portugal". Apesar de estar na Alemanha há décadas, conta que foi a primeira vez que viu um jogo deste género num sítio público.

Rui Manuel Miranda e a filha, Vanessa Miranda

"Costumo ver os jogos em casa, hoje é a primeira vez que venho ver cá fora, porque as minhas filhas gostavam de ver o futebol aqui".

No final do jogo, estava satisfeito, mas consciente que a equipa pode fazer mais. "Acho que os portugueses têm que jogar melhor. Isto é muito pouco para um Mundial. Têm que mostrar mais jogo, marcar mais golos. Foi pouco. Para Portugal é pouco". Apesar disso,Rui Manuel Mairanda tem esperança "se calhar vamos até à final, quem é que sabe?", questiona.

Para a filha Vanessa Miranda, ver os jogos de Portugal é uma aproximação com a cultura paterna. "Gosto muito de estar com outros portugueses. Quando se está ao pé dos portugueses sente-se mais o amor por Portugal".

E quando questionada se também torce pela seleção do país onde vive, Vanessa, que é luso-alemã, esquiva-se dizendo: "Quero que Portugal vá à final".

Mas nem só portugueses compunham a massa adepta no Restaurante Portugal. Gabriel, um italiano de dez anos, veio com o pai assistir ao jogo de uma das suas equipas favoritas.

Adeptos de vários países assistiram ao Irão-Portugal num restaurante português em Bona

"Apoio Portugal e o México. México porque a bandeira tem cores parecidas com as da Itália. Portugal, porque é uma equipa muito boa". Para ele, Portugal conseguirá ir até à semifinal.

Luís Correia, dono do Restaurante Portugal, espera que Portugal continue na prova, também pelo bem do seu negócio. "Acredito que Portugal vai chegar longe". Em relação a ter a seleção lusa na final "tudo é possível, Deus nos ajudará", espera Luís Correia.

Oitavos de final

Com o golo sofrido no fim, Portugal ficou com a segunda posição do grupo B, empatada em pontos com a Espanha, mas atrás no saldo de golos. Desta forma, terá como adversário nos oitavos de final o Uruguai, líder do grupo A.



O jogo será disputado no próximo sábado (30.06), no Estádio Olímpico Fisht, em Sochi. Do mesmo grupo, a Espanha, que empatou 2-2 com Marrocos, enfrenta Rússia dia 1 de julho.