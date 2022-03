Portugal e Cabo Verde prevêem cooperação de 95 milhões de euros

Este programa, de acordo com fonte do Governo português, será assinado no segundo e último dia de visita do primeiro-ministro, António Costa, a Cabo Verde, país ao qual vai chegar neste domingo (06.03), ao início da tarde, proveniente de Bissau.

Segundo fonte do executivo português, acontecerá durante a VI Cimeira entre Cabo Verde e Portugal, que deveria ter-se realizado em 2021, mas foi adiada por causa da Covid-19, "vai contribuir para um importante reforço da cooperação bilateral no contexto da recuperação pós-pandemia".

António Costa.

Estratégia de cooperação

Além do Programa Estratégico de Cooperação 2022-2026, que "prevê um financiamento no montante indicativo de 95 milhões de euros para a componente projetos, programas e ações", durante a cimeira será também assinado um programa anual de cooperação técnico-policial e um memorando de entendimento sobre cooperação no domínio da justiça.

Nesta cimeira, os governos português e cabo-verdiano preparam-se ainda para fechar um memorando de entendimento nos domínios do desporto e juventude, e um protocolo de cooperação relativo à implementação da Rede de Bibliotecas Escolares e do Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde.

Hoje, ao início da tarde, pouco depois de chegar à Praia, António Costa terá um encontro com a comunidade portuguesa no Hotel Oásis Praiamar, deslocando-se depois à Cidade Velha, onde visitará a Capela Gótica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que foi restaurada com apoio da cooperação portuguesa.

Ulisses Correia e Silva.

Agenda

Ao fim da tarde, o seu homólogo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva,oferece aos membros do Governo português uma receção na Escola de Hotelaria e Turismo da Praia.

Na segunda-feira, António Costa tem um pequeno-almoço de trabalho com o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, no Palácio Presidencial, e visita depois a Escola Portuguesa, onde vai inaugurar novos pavilhões.

Nesta cerimónia, na Escola Portuguesa, estão previstos discursos dos primeiros-ministros Ulisses Correia da Silva e de António Costa, assim como do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

A VI Cimeira Portugal - Cabo Verde está prevista para se iniciar às 11h00 locais (12h00 em Lisboa), terminando ao fim da manhã com a assinatura de novos instrumentos de cooperação e declarações conjuntas à imprensa.