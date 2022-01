Portagens: Tribunal Administrativo de Moçambique aceita providência cautelar

Residências de luxo avançam sobre cintura verde de Maputo

Mangal sob pressão

Este mangal está entre as construções luxuosas do antigo bairro de Triunfo, bem ao lado da praia da Costa do Sol, onde algumas construções chegaram mesmo a danificar o pulmão da orla marítima. Não fosse a ação do Município de Maputo, que proibiu a construção sobre os mangais, estes poderiam ter desaparecido. Por isso, nota-se aqui uma clara fronteira entre a vegetação do mangal e as moradias.