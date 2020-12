Ponte sobre o rio Montepuez "traz um alívio" para a população

A nova ponte erguida sobre o rio Montepuez em Cabo Delgado, norte de Moçambique tem uma extensão de 225 metros, com capacidade de suportar 50 toneladas por veículo e custou aos cofres do Estado cerca de 835 milhões de meticais, pouco mais de 384 mil euros.

A nova ponte, agora de estrutura metálica, coloca o fim ao sofrimento que as populações das zonas norte e centro de Cabo Delgado enfrentavam para circular e movimentar os seus bens desde que, em finais de 2019, o mau tempo derrubou a ponte de betão armado, cortando a ligação rodoviária na Estada Nacional nº 380.

Ali Omar, transportador da rota Pemba - distrito de Macomia, conta o drama que viveu com a queda da ponte.

"Quando a ponte desabou tinha de levar a viatura e respetiva mercadoria passar no leito da ponte e corria o risco de entrar na água”, descreveu o transportador, que não esconde a sua satisfação com a reposição da transitabilidade naquele troço: "Hoje, graças a Deus, já comecei a passar aqui na ponte".

Receios de ataques terroristas

Apesar de satisfeito, Ali Omar receia ataques terroristas no troço e pede o fim do clima de instabilidade na província.

Filipe Nyusi, Presidente de Moçambique

Mussa Ampari reside no posto administrativo de Bilibiza, distrito de Quissanga, local onde se localiza a ponte sobre o rio Montepuez. Para ele, a nova ponte traz um alívio.

"Isto aqui [inauguração da ponte] significa que o nosso partido [o Governo] está a ver que a população estava a sofrer. Porque antes de colocarem a ponte sofríamos muito", afirmou Ampari.

A ponte ora inaugurada pelo estadista moçambicano irá impulsionar o desenvolvimento socio-económico de Cabo Delgado, através do incremento do escoamento de diversos produtos, com destaque para os agrícolas e pesqueiros, lembra Filipe Nyusi.

“Com a reposição desta ponte está assegurada a ligação entre os distritos ora isolados do resto do país, o que vai dinamizar o desenvolvimento económico e social da província de Cabo Delgado, beneficiando diretamente mais de 400 mil pessoas”, informou o chefe do Estado moçambicano.

Promessas do Presidente

Filipe Nyusi garante que “a ponte voltará a estimular o desenvolvimento através do aumento da produção e facilidades do escoamento dos excedentes agrícolas, pesqueiros, bem como facilitar a circulação de pessoas e incremento de trocas comerciais."

O estadista mocambicano renovou o seu compromisso de melhorar a qualidade da vida dos moçambicanos, através da criação de melhores condições de transitabilidade de pessoas e bens.

Na ocasião, o Presidente recordou a existência de outros projetos de melhoria da rede rodoviária ao nível de Cabo Delgado.

Valigy Tauabo, governador da província de Cabo Delgado

"Continuamos com as obras de asfaltagem da estrada Montepuez – Ruaça; das estradas Chitaxe – Mueda e Mueda Negomano que são importantes para a ligação do país do Rovuma ao Maputo para além de garantir a ligação rodoviária com a Republica Unida da Tanzania", disse Nyusi.

As autoridades de Cabo Delgado não têm dúvidas sobre a mais valia que a reposição da ponte sobre o rio Montepuez representa para catalisação do crescimento económico da região e apelam, por isso, a sua preservação:

Valigy Tauabo – governador da província de Cabo Delgado, exige da população local a boa conservação da nova ponte sobre o rio Montepuez.

"Aos automobilistas apelamos que observem as limitações de carga imposta, pois é nosso entendimento que a nossa população como qualquer outra, deve dispor de melhores serviços de transito rodoviário”, disse Tauabo.