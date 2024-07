Políticos e líderes mundiais condenam atentado contra Trump

Momentos depois do ataque ocorrido este sábado, na Pensilvânia, o pré-candidato republicano, Donald Trump, escreveu nas redes sociais que foi "atingido por uma bala" na parte superior da orelha direita, mas que ainda nada se sabia nada sobre o atirador, e lamentou que atos deste género aconteçam nos Estados Unidos.

Neste domingo, o FBI (polícia federal norte-americana) afirmou ter identificado o autor do disparo que feriu o ex-presidente Donald Trump como um homem branco, de 20 anos, originário da Pensilvânia. Ele foi morto ontem, na sequência do atentado.

Trata-se de Thomas Mathiew Crooks, morador de Bethel Park, distrito localizado cerca de 70 quilômetros do local do atentado na Pensilvânia, mesmo estado onde foi realizado o comício em que Trump foi atacado e sofreu um ferimento na orelha direita.

Ainda não se sabe quais seriam as motivações do suposto atirador e se ele era o que é conhecido como "lobo solitário" ou tinha um cúmplice.

Reações nos EUA

Na sequência do atentado, o Presidente cessante norte-americano, Joe Biden, afirmou que "não há lugar para este tipo de violência" no país, depois de o seu adversário republicano ter sido ferido durante o tiroteio no comício eleitoral. "Temos de nos unir como uma nação para a condenar", disse o democrata Joe Biden.

O pré-candidato às presidenciais pelos democratas também afirmou que estava grato por saber que o seu opositor político,Trump, estava bem e em segurança, acrescentando que "a rezava por ele e pela sua família e por todos os que estavam no comício, enquanto aguardava-se mais informações".

"Não há lugar para este tipo de violência na América", disse o democrata Joe Biden Foto: Scott Olson/Getty Images

Numa declaração na rede social X, também o antigo Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, fez eco das palavras de Biden.

"Embora ainda não saibamos exatamente o que aconteceu, devemos todos ficar aliviados por o ex-presidente Trump não ter sido gravemente ferido e usar este momento para nos comprometermos novamente com a civilidade e o respeito na nossa política", disse o democrata.

O ex-líder norte americano, o republicano George W. Bush, também condenou o que classificou como um ataque "cobarde".

Obama defende civismo e respeito na política americana Foto: Alex Edelman/AFP/Getty Images

Comunidade internacional

Reações ao ataque contra Donald Trump também vieram de fora dos EUA. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, condenou nas redes sociais o ataque sofrido pelo candidato republicano, dizendo que "a violência é irracional e desumana".

Da Europa, e minutos depois do ocorrido, o primeiro-ministro da Hungria, o ultranacionalista Viktor Orbán, expressou o seu apoio a Trump.

"Os meus pensamentos e orações estão com o presidente Trump nestas horas obscuras", escreveu na sua conta na rede social X.

Trump sendo retirado do palco, onde esteve a discursar antes do tiroteio Foto: Evan Vucci/AP Photos/picture alliance

O líder do partido de extrema-direita espanhola, Santiago Abascal Conde, disse que "agradece a Deus" pelo fato de Trump ter sobrevivido à "tentativa de assassinato", culpando o que considerou como a "esquerda globalista", por incentivar "estes atos violentos", lamentando a presença "dessa esquerda" no Governo de Espanha.

A presidente das Honduras, Xiomara Castro, manifestou a sua solidariedade para com o pré-candidato republicano e antigo Presidente dos EUA, defendendo que "a violência gera mais violência".

Também do Brasil chegaram mensagens de solidariedade para com Trump, nomeadamente, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que definiu Donald Trump como "o maior líder mundial do momento".

"Esperamos a sua rápida recuperação", disse o capitão na reserva do exército brasileiro numa publicação nas suas redes sociais, poucos minutos depois do aparente ataque armado no comício de Trump.

Este domingo, a equipe de campanha de Donald Trump já confirmou que ele é esperado esta segunda-feira na convenção do Partido Republicano em Milwaukee, onde a legenda deve formalizar a sua candidatura para as eleições presidenciais de novembro.